Miley Cyrus : Pour cette nouvelle année, elle nous souhaite de drôles de voeux (PHOTOS)

"Bonne année", "Bonne santé", "Le travail", "La richesse". Vous risquez d'entendre ces voeux de nombreuses fois durant ce début de l'année. Peut-être même trop. Pourtant, il y a bien quelques personnes qui ont décidé de nager à contre-courant en nous souhaitant d'autres choses pour 2021. Vous l'aurez compris, Miley Cyrus, connue pour son goût du scandale, fait partie de ces gens-là. C'est donc tout naturellement que la chanteuse, qui vient de dévoiler son album Plastic Hearts, a publié des clichés d'elle sur son Instagram avec de drôles de voeux... "Prévoir un 2021 plein de sexe protégé et d'efflorescence ( ET plus de putain de MUSIQUE )" a écrit l'interprète de Midnight Sky qui semble donc bien décidé à continuer à choquer pour la nouvelle année. Des propos plutôt drôles qui ne semblent pas avoir perturbé les fans de la star américaine, habitués aux petits "craquages" de cette dernière.

Quelques semaines après avoir fêté ses 28 ans et surtout ses 15 ans de carrière, Miley Cyrus devrait profiter de l'année 2021 pour entreprendre une tournée internationale dans laquelle elle pourra défendre son tout nouvel opus. Cela, bien entendu, si la situation sanitaire le permet. Alors on croise les doigts et on prie pour que les concerts reprennent d'ici quelques mois...