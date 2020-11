Miley Cyrus : Plastic Hearts est disponible et c'est un véritable hommage au rock

ENFIN ! Après des mois de teasing, Miley Cyrus nous offre son septième opus, Plastic Hearts. Porté par le très efficace Midnight Sky mais aussi par Prisoner ft. Dua Lipa, l'opus marque un tournant dans la carrière de la chanteuse : Miley Cyrus est allée puiser l'inspiration dans la musique rock qui l'a forgée et construite au fil des années, pour mieux nous offrir l'album le plus honnête de sa carrière. Rejointe par des figures iconiques de la musique rock (Stevie Nicks, Joan Jett ou encore Billy Idol), l'interprète de Wrecking Ball publie aujourd'hui un album efficace et électrique.

"Je n'ai jamais été aussi fière de quelque chose" - Miley Cyrus pour Apple Music

"Comment mélanger tout ce que j'ai toujours aimé sans en avoir honte, sans avoir honte de quelques plaisirs coupables musicaux qui m'ont inspirée ? Et comment me les approprier ? La gêne n'aide pas alors je pense que ce qui a lancé tout ça, à la base, c'est lorsque j'ai senti la gêne monter et que j'en ai pris conscience en me disant 'non, je ne ressens pas ça. Détache toi. Détache toi de tout ça'. J'ai toujours peur d'écrire de nouvelles chansons parce mon inspiration est large. J'ai vraiment hâte que cet album sorte parce que je n'ai jamais été aussi fière de quelque chose. Et je suis tellement reconnaissante envers ceux qui m'ont aidée à le travailler", confiait l'artiste à Apple Music récemment.

Miley Cyrus signe ici l'un des meilleurs opus de se carrière. Une chose est sûre, elle n'a pas fini de se ré-inventer.