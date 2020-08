Miley Cyrus : On en sait plus sur la sortie de son nouvel album !

Il y a quelques semaines, Miley Cyrus se montrait en charmante compagnie dans ce qui semblait être un studio d'enregistrement. Une manière originale pour la star de promouvoir des sons inédits et, par conséquent, un nouvel album. Pas manqué, quelques jours plus tard, la star américaine dévoilait Midnight Sky, un son pop teinté de disco particulièrement réussi. Une sortie très attendue par les fans qui attendent désormais avec impatience l'arrivée d'un opus complet.

Du côté de la chanteuse, plusieurs sources confirment que le moment idéal pour dévoiler son album serait à l'approche d'une tournée. Connue pour ses performances en live (parfois très osée), Miley Cyrus souhaiterait interpréter ses nouveaux titres devant ses fans. Un projet qui pourrait prendre plusieurs mois d'autant plus que la crise du coronavirus ne permet toujours pas les rassemblements importants de personnes. En attendant, Mark Ronson, ami fidèle de la star et producteur de renom, vient de confirmer qu'une collaboration intitulée High devrait voir le jour d'ici à quelques semaines. "Cette chanson va vous faire appeler tous vos ex que vous avez eus. La voix de Miley est à 11/10." confie ce dernier à propos de son projet. Une consolation qui devrait ainsi permettre aux fans de patienter gentiment avant la sortie du dixième album studio de la chanteuse américaine.