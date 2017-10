Miley Cyrus ne partira pas en tournée pour Younger Now, la raison surprenante révélée

Cela fait déjà quelques jours que Miley Cyrus a fait son grand retour avec l'album Younger Now. Très différent de ses deux précédents opus (Bangerz et Miley Cyrus and her Dead Petz), ce projet semble être à l'image de la nouvelle vie de la pop star : plus réfléchi, plus simple et surtout plus calme. Les fans qui adorent les 11 nouvelles chansons de Miley Cyrus se faisaient déjà une joie à l'idée de revoir leur idole sur scène, sauf qu'elle en a décidé autrement... En effet, au micro du Howard Stern Show, Miley Cyrus a révélé qu'elle ne partira pas en tournée mondiale pour défendre son album Younger Now sur scène. Une bien triste nouvelle !

Malgré ses nombreuses apparitions télévisées - comme le Carpool Karaoke avec James Corden - pour promouvoir Younger Now, la star ne partira pas aux quatre coins du globe pour chanter ses nouvelles chansons, comme elle avait pu le faire pour l'album Bangerz. Pourquoi ce choix de ne pas partir en tournée de concerts ? Vous allez voir, c'est très surprenant : "Littéralement la seule raison pour laquelle je ne vais pas partir en tournée est à cause des mes put**ns de cochons. Ca montre à quel point j'aime ces cochons." Miley Cyrus possède deux cochons de compagnie, et elle ne veut tout simplement pas les laisser seuls. Il faudrait lui trouver un(e) cochon-sitter ! On espère qu'elle changera d'avis, car c'est bien dommage.