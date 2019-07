Miley Cyrus : Mother's Daughter, Twitter réagit au clip qui frappe plus fort que Wrecking Ball

Personne n'était prêt. Après une performance incroyable au festival Glastonbury (marqué par sa reprise d'Amy Winehouse, par la présence de son père ou encore par Ashley O, son personnage dans Black Mirror), Miley Cyrus a dévoilé le clip de Mother's Daughter. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a fait impression. Vous ne vous êtes toujours pas remis de Wrecking Ball ? Alors on vous conseille de prendre une grande inspiration avant de regarder cette nouvelle vidéo. Miley, que l'on pensait assagie, a frappé encore plus fort en célébrant - à travers le clip- la diversité mais aussi la sexualité. Bref, elle n'a pas fait les choses à moitié et sur Twitter, comme toujours, on avait des petites choses à dire sur le sujet.

Du côté de Twitter

En 1 clip Miley Cyrus a remis tous les misogynes, racistes et LGBTQphobes à leur place i love it #MothersDaughterVideo — Cleopatra (@lavraielea) 2 juillet 2019

« Patriarcat » ➡️ Objectivation des femmes ➡️ Transformation en objets sexuels « Liberté » des femmes ➡️ Objectivation² des femmes ➡️ Transformation² en objets sexuels.????https://t.co/HAAViIgszR — Julien Rochedy (@JRochedy) 3 juillet 2019

Le dernier clip de Miley Cyrus Une pépite — Basile ????️‍???? (@notjilliaan) 2 juillet 2019

Je trouve que le clip de Miley Cyrus à un message hyper fort j'aime beaucoup — Adrien (@AFajitas) 2 juillet 2019

miley cyrus c THAT bitch et jui prête à me battre pour elle — ???? (@czar0wnica_) 2 juillet 2019

En fin, Miley Cyrus a feminist icon ☺️✨ #MothersDaughterVideo — yas (@purpleIies) 2 juillet 2019

Je stan officiellement Miley Cyrus — ???????????????????????????????? (@burnthebible_) 2 juillet 2019

Ah oui, sinon il est 23h40 et je me suis toujours pas remise du clip puissant, badass et portant de message fort de Miley Cyrus. ❤️ #MothersDaughterVideo — Believe ✨ (@Charl0tte5cott) 2 juillet 2019

Miley Cyrus elle a vraiment fait un clip féministe en disant fuck à tout le monde, une queen — ???? (@it_is_Mavou) 2 juillet 2019

Alors évidemment, tout le monde ne verra pas cette vidéo d'un bon oeil. Certains le qualifieront de trop choquant, d'autres n'adhèreront absolument pas. Mais force est de constater que Miley Cyrus a livré le clip le plus engagé de 2019.