Miley Cyrus : Malibu, nouveau single et nouveau clip dévoilés

Miley Cyrus est de retour ! La chanteuse vient de dévoiler un tout nouveau single intitulé Malibu mais aussi la vidéo qui va avec. Dans un clip qui sent bon l'été au bord de la mer, l'ex-Hannah Montana chante l'amour dans une ballade folk apparemment écrite lors d'une course en Uber. Miley Cyrus, reprenant Baby, I'm in the mood for you de Bob Dylan, est bien entrée dans une nouvelle ère musicale plus proche de ses racines country originelles ! Malibu annonce un nouvel album sensible dont les mélodies et la paroles ont toutes été écrites par la chanteuse accompagnée du producteur et musicien Oren Yoel.

Selon les dires de la chanteuse de 24 ans, on pourra aussi retrouver sur son nouvel album une chanson dédiée à Hillary Clinton et une autre aux femmes dans le milieu professionnel. Un retour qui s'annonce déjà fracassant avec plus de 2,5 millions de vues en quelques heures pour le clip de Malibu ! Miley Cyrus, coach de The Voice US sur NBC, interprétera le morceau lors des Billboard Music Awards se tenant ce 21 mai.