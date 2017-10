Miley Cyrus : Son génial  lip synch battle avec Jimmy Fallon (vidéo) 

En pleine promotion de son sixième album, Miley Cyrus s'est offert une résidence d'une semaine dans l'émission de Jimmy Fallon. Invitée du Tonight Show pendant cinq jours consécutifs, la chanteuse ne pouvait échapper aux segments les plus célèbres de l'émission. C'est donc sans surprise qu'on l'a retrouvé en plein lip synch battle l'opposant à Jimmy Fallon. Plus surprenant en revanche, les chansons que Miley Cyrus a choisi d'interpréter en playback et l'interprétation qu'elle en a fait. Elle a d'abord expliqué avoir toujours en tête Feel It Still de Portugal The Man avant de s'attaquer à Once In A Lifetime de Talking Heads.

Miley Cyrus a d'abord fait preuve d'une interprétation très musclée du dernier tube du groupe de rock américain Portugal The Man. Au programme : une succession de grands écarts réalisés en toute simplicité ! La chanteuse n'avait pas fini de nous étonner puisqu'elle a ensuite choisi de s'attaquer à un monument du concert filmé en reprenant la scénographie de Stop Making Sense des Talking Heads. Pour l'occasion, l'interprète de Malibu a revêtu la même veste de costume trop grande que David Byrne porté lors de ce show exceptionnel immortalisé par Jonathan Demme. Quant à Jimmy Fallon, l'animateur a provoqué le fou rire de son audience avec un lip synch de Issues (Julia Michaels) façon ventriloque.