Miley Cyrus implore ses fans de se faire vacciner dans le clip de Angels Like You (VIDEO)

Comme à son habitude, Miley Cyrus ne fait pas les choses à moitié. Quelques mois après la sortie de son titre Midnight Sky, premier morceau de l'album Plastic Hearts, qui parade en tête des charts américains, la chanteuse continue la promotion de son opus avec la sortie, ces derniers jours, du clip de Angels Like You (voir ci-dessous). Pour l'occasion, c'est lors d'un concert un peu particulier que celle qui s'est fait connaître en jouant le rôle de Hannah Montana a décidé de tourner la majorité des scènes de ce nouveau projet. En effet, c'est le 7 février dernier en Floride, juste avant le Superbowl, que la star a décidé de donner un show exceptionnel devant une foule composée uniquement de travailleurs de la santé déjà vaccinés. Un geste assez fort et engagé pour celle qui espère ainsi inciter ses fans à en faire de même afin de stopper la pandémie.

"Nous avons tous hâte d'être à nouveau réunis et cela pourrait arriver plus tôt que prévu avec les vaccins qui sont de plus en plus disponibles. Chacun de nous peut contribuer à mettre un terme à la pandémie en allant se faire vacciner. Ensemble, nous pouvons tous faire en sorte que la musique live redevienne une réalité" peut-on lire dans un texte manuscrit à la fin du clip de Angels Like You. Et il faut dire que les artistes internationaux ne sont, eux non plus, pas épargnés par les restrictions liées à la pandémie puisque la plupart ont été dans l'impossibilité d'effectuer leur promotion ou, pire, leur tournée, en raison des règles sanitaires imposées par les différents pays du monde. Un "léger" contre-temps qui dure depuis maintenant plus d'un an et contre lequel Miley Cyrus espère jouer un rôle avec son dernier projet. On vous laisse jeter un coup d'oeil.