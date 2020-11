Miley Cyrus fête ses 28 ans : Retour sur ses meilleures performances (VIDEOS)

C'est officiel, Miley Cyrus est de retour ! Alors que son tube Midnight Sky, un son pop teinté de disco particulièrement réussi, tourne en boucle sur les radios du monde entier, la chanteuse dévoilera bientôt Plastic Hearts, son huitième album. Annoncé comme entièrement Rock'n'Roll, ce nouveau projet marquera donc un tournant inédit dans la carrière de celle qui s'est fait connaître grâce à son rôle d'Hannah Montana en 2005. Et il faut dire qu'avec près de quinze ans de carrière derrière elle, la fille du chanteur Billy Ray Cyrus peut déjà se vanter d'avoir de nombreux tubes à son actif. A l'occasion de son 28e anniversaire, Virgin Radio vous a réuni les meilleures performances de Miley Cyrus. De Party In The USA à Malibu en passant par Wrecking Ball, voici quelques-uns des moments forts de cette véritable bête de scène.