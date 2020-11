Miley Cyrus évoque Plastic Hearts et Dua Lipa pour Apple Music (VIDEO)

Actuellement en pleine promotion de son nouvel album intitulé Plastic Hearts, Miley Cyrus enchaîne les interviews. Et justement, l'interprète de Prisoner (avec Dua Lipa) s'est confiée à Zane Lowe lors d"une interview enregistrée pour Apple Music.

Avec cet opus, Miley Cyrus s'apprête à nous livrer un véritable hommage au rock. Il faut dire que le morceau Midnight Sky nous avait largement préparés à cet univers. "J'ai grandi en écoutant Johnny Cash", confie t-elle. "J'ai grandi en écoutant Joan Jett. J'ai ça en moi mais j'ai aussi grandi en écoutant Gwen Stefani qui vraiment, était l'une des meilleures. Elle avait le meilleur des deux univers (pop et rock, ndlr) et elle n'a jamais eu honte de rien". Elle poursuit, s'interrogeant : "Comment mélanger tout ce que j'ai toujours aimé sans en avoir honte, sans avoir honte de quelques plaisirs coupables musicaux qui m'ont inspirée ? Et comment me les approprier ? La gêne n'aide pas alors je pense que ce qui a lancé tout ça, à la base, c'est lorsque j'ai senti la gêne monter et que j'en ai pris conscience en me disant 'non, je ne ressens pas ça. Détache toi. Détache toi de tout ça'. J'ai toujours peur d'écrire de nouvelles chansons parce mon inspiration est large. J'ai vraiment hâte que cet album sorte parce que je n'ai jamais été aussi fière de quelque chose. Et je suis tellement reconnaissante envers ceux qui m'ont aidée à le travailler".

Si Miley Cyrus a choisi d'enclencher la sortie de ce nouvel album avec Midnigh Sky, c'est Prisoner (ft. Dua Lipa) qui fait sensation depuis sa sortie : "J'aime Prisoner parce que la chanson sort au bon moment pour tout le monde", explique t-elle. "Je veux dire, nous nous sentons tous coincés avec nos émotions en ce moment. Et, on ne peut pas s'en échapper. Tout ce que vous avez essayé de supprimer ou de compartimenter revient en force". Pour Cyrus, Dua Lipa a tout d'une "star" : "Je pense qu'elle porte (ses vêtements, ndlr) ce qu'elle est à l'intérieur et j'aime ça. J'aime qu'une personne soit reconnaissable lorsqu'elle entre dans une pièce. Pour moi, c'est une star. Et c'est ça que j'aime chez elle". Alors évidemment, certains pourraient être tentés de comparer les deux artistes. Mais Cyrus balaie toute tentative : "Il n'y a pas de compétition parce que nous nous ressemblons énormément tout en étant différentes".

Plastic Hearts proposera ainsi Midnight Sky, Prisoner ou encore la reprise de Heart f Glass (Blondie) dévoilée il y a quelques semaines mais, pas que ! Notez que Billy Idol fera -lui aussi- partie du projet. Miley Cyrus entame ici une nouvelle ère "rock" de sa carrière et une chose est sûre, Plastic Hearts devrait ravir les fans de pop, comme les amateurs de rock.