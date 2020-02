Miley Cyrus et Robby Krieger (The Doors) interprètent Roadhouse Blues (VIDEO)

Le 9 février 1970, il y a donc 50 ans cette année, The Doors dévoilait l'album Morrison Hotel. A l'occasion de cet anniversaire, le groupe avait décidé de fêter cela sur la scène de l'iconique Sunset Marquis à West Hollywood lors d'une fête organisée juste avant la cérémonie des Oscars. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le public présent ce soir-là n'a pas regretté sa soirée. En effet, de nombreux artistes étaient venus pour rendre hommage au célèbre groupe de rock parmi lesquels Gary Clark Jr., The Struts, Jesse Hughes des Eagles of Death Metal, Michael Bolton, Dennis Quaid et (last but not least) Miley Cyrus.

Cette dernière a ainsi pu rajouter la très réussie cover de Roadhouse Blues à son CV déjà bien rempli ! Arrivée par surprise sur la scène du célèbre hôtel, l'interprète de Wrecking Ball a ainsi rejoint Robby Krieger et Andrew Watt pour quelques minutes de show qui ont emballé les petits chanceux invités à l'événement. Un bel hommage au riche catalogue de The Doors, qui s'extasie de leur popularité ces dernières années.