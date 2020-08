Miley Cyrus et Mark Ronson en collaboration sur le titre High !

C'est officiel, Miley Cyrus est de retour ! Pour celles et ceux qui seraient passés à côté de l'information, voici un petit récapitulatif de tout ce qui vous attend dans les prochaines semaines. Mais tout d'abord, rappelez-vous la vidéo postée par l'interprète de Wrecking Ball dans ce qui semblait être un studio d'enregistrement. Un étrange teaser qui avait alors attisé la curiosité des fans de la star quant à la sortie imminente de nouveaux sons. Pas manqué, le 14 août, cette dernière dévoilait le titre Midnight Sky, un son pop teinté de disco particulièrement réussi. Et ce n'est pas tout. Très productive durant le confinement, Miley Cyrus vient également de confirmer un duo à venir avec son ami de longue date (et producteur de renom) Mark Ronson.

this song will make you call every ex you ever had. Miley's vocal is 11/10 https://t.co/UkzOTptxJV — Mark Ronson (@MarkRonson) August 19, 2020

Si, pour le moment, aucune date de sortie n'a été officialisée, les deux artistes se sont brièvement confiés sur ce morceau qui devrait s'intituler High. "Cette chanson va vous faire appeler tous les ex que vous avez eus. La voix de Miley est à 11/10." a notamment précisé Ronson lors d'une interview. Des propos confirmés par Miley, égale à elle-même, qui explique que "même si je ne me défonce plus, je me défonce toujours, parce que ce que je fais me défonce constamment". Il faudra tout de même patienter encore quelques temps avant de pouvoir découvrir le septième album studio de la star américaine. Et ça s'annonce très lourd !