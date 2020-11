Miley Cyrus et Dua Lipa teasent Prisoner, leur collaboration évènement (VIDEO)

Quand deux monuments de la pop tels que Miley Cyrus et Dua Lipa unissent leurs forces, c'est toujours pour le meilleur. Et justement, les deux artistes ont annoncé que leur collaboration évènement - qui, on le rappelle, est teasée depuis quelques semaines déjà- sortirait au cours du mois de novembre. Pour rappel, Prisoner sera à retrouver sur le prochain opus de Miley Cyrus (dont la sortie est prévue pour le 27). Présenté comme "rock", ce nouvel album devrait, dans la lignée de Midnight Sky, revendiquer l'indépendance et le talent de l'interprète de BB Talk.

En attendant la sortie du morceau tant espéré des fans, les deux artistes nous ont ainsi offert un court teaser. Court, certes, mais intense. "Preparing for the internet to break", annoncent les commentaires sous la vidéo postée par Dua Lipa en personne. Il faudra patienter encore quelques heures avant de pouvoir découvrir un clip qui s'annonce d'anthologie. En attendant, on vous conseille d'écouter la reprise de Heart of Glass (Blondie) signée Miley Cyrus ou même de (re) voir le clip de Fever, par Dua Lipa et Angèle. Une chose est sûre, cette fin d'année 2020 est 100% Girl Power.