Miley Cyrus et Dua Lipa dévoilent le très efficace Prisoner (VIDEO)

Depuis de longues semaines, Miley Cyrus tease une collaboration avec Dua Lipa. On le sait, l'interprète de Midnight Sky prépare activement la sortie de son nouvel album qui, visiblement, s'annonce "très rock". Avec cet opus, Cyrus entame ainsi une toute nouvelle ère de sa carrière, prônant l'indépendance et surtout, le girl power. La bonne nouvelle, c'est qu'à une semaine à peine de la sortie de Plastic Hearts, Prisoner (fameuse collaboration avec Dua Lipa) vient de sortir sur toutes les plateformes. Et si vous n'avez pas vu le clip, on vous le conseille vivement. Voyez plutôt :

L'on retrouve ainsi les deux artistes au volant d'un poids-lourd, sillonnant les routes pour mieux jouer sur scène. "L'ESTHETIQUE ROCK ET LES VIBES !", lit-on ainsi dans les commentaires. "Ce n'est pas qu'une chanson, c'est un style de vie". Pour d'autres, Miley Cyrus donne l'impression "d'avoir neuf vies, comme les chats". Les deux artistes nous offrent une vidéo aussi efficace que sensuelle et qui, évidemment, fera forcément couler beaucoup d'encre. Mais on ne va pas se mentir, le clip de Prisoner est parfaitement réussi. Du grand Cyrus.