Miley Cyrus en live pour Magnum (VIDEO)

En novembre dernier, Miley Cyrus bousculait la scène rock en nous offrant Plastic Hearts - un album qui puise dans le meilleur de la scène rock. Entourée d'artistes tels que Stevie Nicks, Dua Lipa ou encore Billy Joel, l'interprète de Wrecking Ball a su se faire une place de choix dans les classements - occupant la première place des charts rock. Toujours privée de scène (pandémie oblige), la jeune artiste s'est contentée de quelques concerts virtuels (mais aussi d'un show spectaculaire donné lors du SuperBowl). En attendant de retrouver son public, la jeune artiste a livré un live dans le cadre de sa collaboration avec Magnum. Au programme, des morceaux tels que Hate Me - l'un de ses favoris.

"Grâce à la crème glacée Magnum, Miley Cyrus donne pour la première fois un concert virtuel très spécial, avec un son 8D", annonce t-elle ainsi sur sa chaîne Youtube. "Le spectacle Miley In Layers verra l'artiste, auteur-compositeur et pionnière aux multiples ventes de platine interpréter certains de ses plus grands succès tirés de son récent album "Plastic Hearts", ainsi qu'une reprise exclusive du tube des années 80 "Midas Touch" de Midnight Star, remastérisé en "Miley's Touch".

Grâce à cette technologie de pointe, l'on pourrait presque croire que l'artiste se produit dans la même pièce. Pousser les meubles, Miley Cyrus s'invite chez vous !