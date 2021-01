Miley Cyrus en concert virtuel pour Tiny Desk (VIDEO)

En novembre dernier, Miley Cyrus faisait un retour en force dans les charts avec l'album le plus rock mais aussi le plus honnête de sa carrière. Porté par des singles aussi audacieux qu'efficaces (Midnight Sky ou encore Prisoner en tête), Plastic Heart s'est hissé au sommet des classements rock aux Etat-Unis mais aussi en Europe. Le tableau aurait pu être idyllique mais la pandémie mondiale est, malheureusement, venue ternir le tout : en raison de la situation sanitaire, Miley Cyrus est privée de scène. Mais, il en faut plus pour empêcher la jeune artiste de se produire : pour Tiny Desk, Miley Cyrus s'est offert un live virtuel. Voyez plutôt :

Parce qu'elle ne fait pas les choses à moitié, Cyrus commence son show dans une pièce minuscule (que l'on pourrait presque considérer comme une chambre de poupée). Il faut dire que pour jouer le "Tiny Desk ('minuscule bureau' en français), il fallait y mettre du sien ! Côté morceaux, l'artiste joue notamment Prisoner, le désormais culte Midnight Sky ou encore le très émouvant Golden G String.

Dire que la performance a plu aux fans serait un euphémisme : "rien d'autre que du respect pour Miley Cyrus", peut-on lire ainsi dans les commentaires. Miley Cyrus continue de nous émerveiller et, avec la chance, nous la retrouverons bientôt sur scène.