Miley Cyrus en concert virtuel pour iHeartRadio (VIDEO)

Pandémie oblige, les concerts et festivals sont -pour la plupart- annulés. Aux Etats-Unis, iHeartRadio a choisi de maintenir son traditionnel festival de rentrée mais, de façon virtuelle. Miley Cyrus s'est ainsi produite dans une salle vide, devant une poignée de spectateurs chanceux. Tous étaient derrière leur écran, profitant de la performance depuis leur salon. Cette étrange (mais nécessaire) façon de se produire n'a absolument pas dérangé l'artiste qui, au contraire, avait préparé un show digne de sa réputation ; sulfureux et millimétré. L'artiste (actuellement en plaine promotion) est ainsi entrée sur scène en reprenant (parfaitement) Heart of Glass de Blondie - qui, on le rappelle, a clairement inspiré cette nouvelle ère.

Elle enchaîne sur Nothing Breaks Like a Heart - morceau travaillé avec l'inimitable Mark Ronson. Elle termine avec Midnight Sky, son nouveau single. Si le show était -évidemment- différent de ce que Miley Cyrus a pu faire (on se souvient notamment de son live à Glastonbury), l'artiste a prouvé que même sans public, il est possible de mettre le feu.