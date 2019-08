Miley Cyrus, Ed Sheeran, Sam Smith... les meilleurs clips sortis cet été !

On dit souvent que l'été est "mort" parce que vacances (essayez de vous balader dans les rues de Paris pour voir). Mais visiblement, cette année, les artistes n'ont pas chômé ! De Beyoncé à Taylor Swift en passant par Miley Cyrus et Ed Sheeran, on a eu de quoi faire. Tout de suite, les 10 clips les plus marquants de ce début d'été !

Spirit - Beyoncé

Pour Le Roi Lion, Beyoncé a travaillé sur tout un album. Au programme, des morceaux originaux tels que Spirit mais aussi (et surtout) des collaborations prestigieuses. Pour cette vidéo chargée de porter la soundtrack, Queen B a opté pour des plans magnifiques et des extraits de film. Parfait.

Miley Cyrus - Mother's Daughter

Quand Miley Cyrus défend ses positions féministes, elle frappe (toujours) fort. En témoigne le clip de Mother's Daughter qui, inévitablement, dégomme quelques clichés. Provoquant pour certains, choquant pour d'autres, le clip a eu l'impact escompté.

Taylor Swift - You Need To Calm Down

Involvement is the new pop. Avec You Need To Calm Down, Taylor Swift a rassemblé une armée d'artistes appartenant à la communauté LGBT et ce qui en ressort, c'est un clip haut en couleurs qui crie à l'acceptation. On valide.

Mark Ronson ft. Camila Cabello - Find U Again

Ambiance vieux films en noir et blanc pour Mark Ronson et Camila Cabello. Quand le DJ devient tueur à gage, c'est pour mieux traquer la jeune femme, devenue (pour l'occasion) une cible. Pas de spoilers, on vous laisse voir le clip.

Charli XCX ft. Christine & Queens - Gone

Charli XCX qui collabore avec Christine & The Queens ? On dit oui. Deux reines de la pop dans la vidéo ? Là aussi, on dit oui.

Madonna - Batuka

La Madone défend encore et toujours son nouvel album. Cette fois, place à Batuka.

Ed Sheeran ft. Bruno Mars - BLOW

C'était THE collaboration, celle que l'on attendait plus que toutes les autres. Ed Sheeran s'est associé à Bruno Mars pour BLOW - un morceau aussi intense qu'électrique. Comme son clip.

Ed Sheeran ft. Travis Scott - Antisocial

On change de décor mais, pas d'artiste : regardez Ed Sheeran se glisser dans un nombre incalculable de costumes pour la vidéo de Antisocial ft. Travis Scott.

Billie Eilish ft. Justin Bieber - Remix Bad Guy

D'accord, ce n'est pas un clip. Mais on est beaucoup trop fan du remix ET de la photo pour s'en priver.

Sam Smith - How Do You Sleep

Sam Smith est de retour avec How Do You Sleep et le voir danser dans la vidéo reste le plus belle chose arrivér cet été. A voir en boucle.

Et vous, quel clip est votre préféré ?