Miley Cyrus, Ed Sheeran, Mika, Pink... les clips qu'il ne fallait pas manquer cette semaine !

Et c'est parti pour les clips de la semaine ! On commence avec la jolie et poétique vidéo animée de Pink pour Can We Pretend, publiée juste avant son show spectaculaire à Paris Défense Arena. La chanteuse continue de défendre son dernier opus et visiblement, elle n'a pas fini de nous impressionner !

Pink - Can We Pretend

Miley Cyrus - Mother's Daughter

On poursuit avec LE clip qui a marqué la semaine : celui de Mother's Daughter par Miley Cyrus. La vidéo a clairement fait parler sur Twitter - que ce soit pour vénérer la chanteuse ou pour l'enfoncer. Toujours est-il qu'elle a fait impression.

Ed Sheeran ft. Khalid - Beautiful People

De son côté, Ed Sheeran poursuit la promotion de son opus dédié aux collaborations (dont la sortie est prévue pour le 12 juillet). Cette fois, place à Beautiful People avec Khalid !

Mike - Ice Cream

Enfin, on termine avec Mika - qui fait son grand retour avec Ice Cream tandis que The Pirouettes ont, eux-aussi, une vidéo à nous offrir.

The Pirouettes - Ca ira, ça ira

Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos !