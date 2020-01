Miley Cyrus dévoile un extrait inédit de son futur album dans une vidéo

"10 ans en 10 minutes". Voilà comment Miley Cyrus a décidé de promouvoir la dernière vidéo publiée sur son compte YouTube. Un medley filmé à la manière des vieilles caméras dans lequel la star à décidé de partager tous les moments qui ont marqué la décennie 2010. On y retrouve ainsi la fin de sa carrière en tant qu'Hannah Montana mais également les débuts de son histoire (trépidantes) avec Chris Hemsworth. Très ouverte avec ses fans, l'interprète de Wrecking Ball n'hésite pas à partager les moments jugés scandaleux par le public et la presse de l'époque, à l'image de sa prestation aux MTV Video Music Awards en 2013 aux côtés de Robin Thicke. Créée de manière chronologique, on retrouve également dans la vidéo les nombreux tubes qui ont consolidé la carrière (déjà bien entamée) de la chanteuse américaine.

Concernant la fin de l'extrait (9:45), Miley Cyrus apparaît avec un t-shirt "I AM HERE" en référence à son album qui devrait s'intitulé She is Here. On entend très brièvement un extrait de la voix de la chanteuse américaine sur ce qui semble être un titre inédit. On vous laisse jeter un coup d'oeil !