Miley Cyrus dévoile le clip de Slide Away (VIDEO)

Le 6 septembre dernier, Miley Cyrus partageait le clip de Slide Away - réalisé par Alexandre Moors. Après avoir littéralement enflammé la toile avec le single qui a marqué son retour, Miley Cyrus poursuit avec Slide Away - une chanson autobiographique qui aborde le thème de la rupture. Titre particulier, donc. L'on y retrouve Miley Cyrus au lendemain d'une fête qui, de toute évidence, a mal tourné. Evidemment, les flashbacks fait d'alcool et de drogues l'assaillent.

A l'image d'une Miley Cyrus prête à refaire sa vie après un divorce, le clip nous montre une jeune femme prête à se lancer dans une nouvelle vie suite à cette fête. Miley Cyrus est-elle en train de signer l'album de la maturité ? Ca en a tout l'air.