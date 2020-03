Miley Cyrus : De Disney à Mother's Daughter, retour sur son impressionnante transformation en images

S'il y a bien une chanteuse qui a su s'émanciper, c'est bien Miley Cyrus. Découverte avec Hannah Montana - série à succès signée Disney-, la jaune artiste a su s'imposer en tant qu'artiste mais aussi en tant que femme - non pas sans transformation. Souvenez-vous, à l'époque de Wrecking Ball : nous retrouvions une Miley peroxydée, les cheveux courts. Une changement radical pour les fans, souvent controversé - il suffit de voir le clip. Mais, cela n'a pas empêché l'interprète de BB Talk de continuer. Plus libre, plus féminine, Miley Cyrus incarne une forme de féminisme - et ça fait du bien.

Avec Mark Ronson et l'excellent Nothing Breaks Like a Heart, Miley Cyrus signe un retour en force : plus pop, plus adulte, plus nuancé. Et le public est au rendez-vous. Acclamé, le single ouvre la voie à une nouvelle ère pour la chanteuse : Mother's Daughter - qui, là encore, revendique le Girl Power. Miley Cyrus a essuyé les critiques sans jamais se laisser influencer. Sans renier Hannah Montana (bien au contraire), elle a su se trouver. Et on l'applaudit pour ça.