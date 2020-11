Miley Cyrus confirme que son futur album sera entièrement rock !

C'est officiel, Miley Cyrus est de retour ! Rappelez-vous, il y a quelques mois, la chanteuse nous avait accordé une interview exceptionnelle suite à l'arrivée de Midnight Sky, un son pop teinté de disco particulièrement réussi. Premier extrait de son futur album, la chanteuse promettait du lourd pour son huitième opus. Et alors que Plastic Hearts devrait être dévoilé le 27 novembre prochain, la star en a profité pour se confier sur la direction musicale qu'elle aurait choisi pour ce nouveau projet. "Les filles ne veulent pas de petit-copain, les filles veulent juste un album entièrement rock signé Miley Cyrus" écrivait une internaute sur son compte Twitter il y a quelques jours. "Puta** oui ! Tes désirs sont des ordres bébé" s'est empressée de répondre l'interprète de Party in the USA.

Il n'en fallait pas plus à la toile pour s'emballer ! Davantage concentrée sur la pop (voire la country), Miley Cyrus pourrait donc prendre un tournant dans sa carrière en proposant des morceaux entièrement Rock'n'Roll. Quelques semaines seulement après avoir annoncé travailler sur un album de reprises de Metallica, célèbre groupe de metal américain, celle qui s'est fait connaître grâce à son rôle d'Hannah Montana pourrait donc bien surprendre son public avec un genre musical qu'elle n'avait, jusque-là, jamais osé exploiter à fond. Encensée par les critiques à la suite de plusieurs performances rock ces dernières années, Miley Cyrus aurait donc pris la décision de suivre son instinct en proposant un album tout à fait novateur. Une nouvelle dès plus surprenante même si la chanteuse s'est imposée cette dernière décennie comme l'une des artistes ayant le moins de mal à se ré-inventer... Et c'est aussi ça qu'on aime chez elle !