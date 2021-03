Miley Cyrus célèbre avec nostalgie les 15 ans de Hannah Montana (PHOTOS)

Quelques mois après la sortie de son titre Midnight Sky, premier morceau de l'album Plastic Hearts, qui parade en tête des charts américains, la chanteuse continue la promotion de son opus avec la sortie, ces derniers jours, du clip de Angels Like You. Toujours très engagée, la jeune femme en a d'ailleurs profité pour inciter la population à se faire vacciner contre le coronavirus. Mais pour l'heure, c'est un tout autre sujet qui a attiré l'attention des internautes. En effet, ce 24 mars 2021 marquait le 15ème anniversaire de Hannah Montana, une série diffusée sur Disney Channel et dans lequel on pouvait suivre les aventures de Miley Stewart, adolescente ordinaire la journée et star de la chanson la nuit. Révélée au grand public grâce à son célèbre personnage, Miley Cyrus a souhaité lui rendre hommage sur ses réseaux sociaux (voir ci-dessous).

"Je me souviens la première fois où j'ai glissé cette frange blonde sur mon front dans le but de dissimuler mon identité. Puis je me suis glissée dans un peignoir en éponge rose avec un HM éblouissant sur le coeur. Je ne savais pas alors... que c'est là que tu vivrais pour toujours. Pas seulement dans le mien, mais dans celui de millions de personnes à travers le monde." écrit Miley Cyrus dans une longue lettre manuscrite où elle revient sur les prémices de sa carrière. "Toi et moi avons traversé tout ça ensemble mon ami. Nous avons partagé beaucoup de premières fois. Beaucoup de hauts. Des bas. Des larmes et des rires." continue t-elle avant de finir en s'adressant à Hannah Montana et en lui disant que "Te donner vie pendant ces 6 années a été un honneur." La chanteuse a également remercié les comédiennes et comédiens qui faisaient partie de l'équipe. Des fleurs leurs ont d'ailleurs été envoyées ces derniers jours (voir ci-dessous). Une véritable célébration qui pourrait, qui sait, déboucher sur un projet inédit. Affaire à suivre.