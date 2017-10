Miley Cyrus reprend tous ses tubes dans le Carpool Karaoke

C'est devenu une habitude chez James Corden : dès qu'il côtoie une star le présentateur tv se sent obligé de lui faire vivre l'expérience unique du Carpool Karaoke. Après Adele, Lady Gaga, Sia, Justin Bieber, Selena Gomez, Britney Spears, Madonna et plein d'autres, c'était donc au tour de Miley Cyrus d'attacher sa ceinture et de partir à l'aventure avec James Corden ! Ça tombe bien, la chanteuse américaine vient de sortir son nouvel album Younger Now dont on se passe en boucle le titre éponyme. À l'occasion du Carpool Karaoke, Miley en a profité pour reprendre les plus gros tubes de sa carrière en plus de livrer des anecdotes amusantes sur sa vie. En voiture tout le monde !

Tour à tour, dans les rues de Los Angeles, Miley Cyrus a repris les plus grands succès de sa carrière aux côtés de James Corden : "We Can't Stop", "The Climb", "Party In The USA", "Younger Now", "Wrecking Ball" et "Malibu"... Ils y sont presque tous passés (on aurait adoré les voir chanter "Adore You" en bonus). En même temps, la pop star a avoué plusieurs choses pendant son tour en voiture : elle est une mauvaise conductrice, sa langue est hyper longue, elle a beaucoup évolué depuis Hannah Montana, les VMAs 2013 et aujourd'hui. On valide aussi le jeu du 'High or Not High' proposé par James Corden à l'artiste avant qu'ils essayent tous les deux de pleurer. Vous en voulez encore ? Alors revoyez le lip sync battle génial de Miley Cyrus chez Jimmy Fallon.