Miley Cyrus bientôt en collaboration avec Justin Bieber ?

La semaine dernière, Miley Cyrus offrait Midnight Sun - un nouveau single qui prône l'indépendance. La popstar entame une nouvelle ère, plus disco, plus libre, plus féministe et visiblement, cet excellent single est annonciateur d'un nouvel album. Miley Cyrus est en studio et, à en juger par une photo postée par Justin Bieber, lui aussi serait en train d'y travailler. La question reste de savoir si, oui ou non, les deux artistes planchent sur une collaboration.

Fans speculate a possible Justin Bieber & Miley Cyrus collaboration after the pair posted photos from @ThisIsWatt’s studio today. ???? pic.twitter.com/xdp6TjmdhW — Pop Crave (@PopCrave) August 19, 2020

Les deux artistes ont chacun posté des photos prises dans le même studio - au WATT. Et il n'en n'a pas fallu plus pour que les fans ne soient en ébullition. Miley Cyrus et Justin Bieber se connaissent et s'apprécient depuis des années, il ne serait ainsi pas étonnant de les retrouver sur un titre. Et puis, après des années d'attente, Justin Bieber et Ariana Grande ont sorti un single... se pourrait-il qu'il en soit de même avec Miley Cyrus ? Seul le temps le dira...! En attendant, l'interprète de Mother's Daughter continue d'explorer sa musique et sa créativité.