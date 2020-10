Miley Cyrus annonce un concert MTV Unplugged depuis son jardin le 16 octobre prochain

Miley Cyrus est de loin l'une des popstars les plus capables de se ré-inventer. Après avoir battu des record avec Nothing Breaks Like a Heart ft. Mark Ronson, après avoir rendu hommage à sa mère avec l'excellent Mother's Daughter, l'artiste nous revient avec l'incomparable Midnight Sky - qui puise son inspiration de le meilleur du punk des années 80. Pour défendre ce nouveau single qui prône l'indépendance, l'interprète de Wrecking Ball a multiplié les concerts - on se souvient d'ailleurs de sa performance inoubliable pour iHeart Radio. La bonne nouvelle, c'est qu'elle s'apprête à réitérer pour MTV.

Le 16 octobre prochain, Miley Cyrus donnera ainsi un concert MTV Unplugged... depuis son jardin ! Prestigieux, le Unplugged a notamment permis aux fans de Nirvana de vivre l'un des concerts les plus mémorables du groupe. Ce sera cette fois à Miley Cyrus de livrer une performance dont elle seule à le secret. S'il faudra patienter jusqu'au 17 octobre prochain (23h30) pour découvrir le live en France, il nous reste toujours sa reprise de Heart of Glass (Blondie) pour patienter.