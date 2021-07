Miley Cyrus annonce travailler sur son prochain album

En novembre dernier, Miley Cyrus nous offrait l'album le plus rock mais aussi le plus décomplexé de sa carrière : porté par des singles efficaces tels que Midnight Sky pu encore Prisoner ft. Dua Lipa, ce nouvel opus s'est imposé dans les charts sans grand effort. Preuve de son succès, Plastic Heart s'est installé au sommet des classements rock, faisant battre quelques records à la star. Situation sanitaire oblige, Miley Cyrus n'a malheureusement pas pu défendre ce nouveau chapitre comme il se doit... mais que les fans se rassurent, l'interprète de Party in the USA compte bien les surprendre - encore une fois. Pour People Magazine, Miley Cyrus a annoncé travailler sur le digne successeur de Plastic Heart.

Celle qui a été choisie pour incarner le nouveau parfum de Gucci s'est laissée aller à quelques confidences concernant la suite : "Je suis récemment devenue tante pour la toute première fois de ma vie", commence t-elle. "Je passe beaucoup de temps avec mon neveu, je le regarde grandir tout en enregistrant mon nouvel album à la maison- dans le Tennessee".

Il faudra patienter encore un peu avant de découvrir la nouvelle musique de l'artiste... mais, patience !