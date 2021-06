Miley Cyrus annonce #StandByYou, un concert spécial donné depuis Nasville

La vie reprend peu à peu son cours et, avec la chance, nous retrouverons bientôt tous le chemin des salles de concert. Mais avant cela, les artistes continue de repousser leurs limites en donnant des concerts virtuels : pas plus tard que la semaine dernière, Miley Cyrus offrait d'ailleurs une expérience unique à ses fans en collaborant avec Magnum - le temps d'un show inédit. Bonne nouvelle, l'artiste made in US compte remonter sur scène le 25 juin - en présence d'un public, cette fois !

.@MileyCyrus announces special concert event, #StandByYou, on @PeacockTV — streaming June 25th.She’s performing from her hometown of Nashville, Tennessee and will be joined by “lots of guests.” pic.twitter.com/GEjGDkXtU0 — Pop Crave (@PopCrave) June 17, 2021

"Ce concert d'une heure, filmé à l'historique Ryman Auditorium de Nashville, mettra en vedette Miley Cyrus qui interprétera une série de ses succès tels que "The Climb" et "Party in the U.S.A."., annonce ainsi la chaîne Peacock. Aussi, on attend "un medley spécial de Madonna avec "Music", "Express Yourself" et "Like A Prayer". Miley Cyrus et de nombreux invités offriront un show d'anthologie, célébrant ainsi le pouvoir de la musique.

Le concert Stand By You sera à retrouver ICI le 25 juin prochain !