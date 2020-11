Miley Cyrus annonce des collaborations avec Dua Lipa et Joan Jett via tracklist de Plastic Hearts

Patience, le nouvel album de Miley Cyrus sera disponible d'ici quelques jours. La popstar a fait un retour plus que réussi avec le single Midnight Sky, s'offrant ainsi une nouvelle ère plus rock, plus indépendante et surtout, plus féministe. S'inspirant d'artistes punk rock telles que Joan Jett ou encore Blondie, Miley Cyrus a prouvé au monde qu'elle savait mieux que personne se ré-inventer. Alors évidemment, cet album, on l'attendait. La bonne nouvelle, c'est que récemment, l'interprète de Malibu a partagé la tracklist de Plastic Hearts. Et tenez-vous bien, il y a du lourd.

Ce que l'on retient ? Un featuring avec Joan Jett. Celle qui a remixé Midnight Sky avec Stevie Nicks de Fletwood Mac continue sur sa lancée en invitant l'une des plus grandes légendes féminines du rock. Et ce n'est pas tout : la collaboration teasée avec Dua Lipa sera -elle aussi- présente sur l'album. Miley Cyrus nous avait promis un opus qui serait entièrement rock et évidemment, elle n'a pas déçu. Patience, tout cela sera à découvrir le 27 novembre prochain !