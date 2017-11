Miley Cyrus : 25 choses à savoir sur la chanteuse à l'occasion de son anniversaire

Miley Cyrus fête ce jeudi 23 novembre ses 25 ans, l'occasion pour nous de lui rendre hommage avec un article listant tout ce qu'il faut savoir (ou pas) sur l'artiste américaine. Vous pensiez tout savoir de l'interprète d'Hannah Montana ? Détrompez vous car celle qui a grandi devant l'objectif des caméras, cache peut être quelques "secrets" dont vous n'aviez pas connaissance. Entre révélations amusantes et surprenantes, on parie que vous allez découvrir plein de petites choses sur Miley Cyrus. Pour vérifier vos connaissances on vous invite aussi à participer à notre quizz dédié ! Et encore joyeux anniversaire à Miley Cyrus <3

1. La chanteuse est originaire du Tennessee .

2. Le vrai nom de Miley Cyrus est Destiny Hope Cyrus

.

3. Enfant, la star souriait tout le temps elle a donc été surnommée Smiley qui a ensuite été raccourci en “miley”

.

4. Miley Cyrus a cinq frères et sœurs.

5. Elle apparaît pour la première fois au cinéma dans le film Big Fish de Tim Burton

.

6. Elle est l’héroïne de Crisis in Six Scenes, une série signée Woody Allen et diffusée sur Amazon prime Video

.

7. Miley Cyrus a décroché un seul n°1 au Billboard Hot 100. C'était en 2013, avec Wrecking Ball .

8. La chanteuse a reçue une nomination aux Grammy Awards en 2015 pour l’album Bangerz (meilleur album pop)

.

9. Miley Cyrus possède le 16ème compte le plus suivi sur Instagram ( 73 millions de followers)

.

10. La star est à la tête d’une fortune de 200 millions de dollars.

11. En 2014 elle fonde la Happy Hippie Foundation consacrée aux jeunes sans domicile fixe, en particulier au sein de la communauté LGBT.

12. A l’origine, Miley Cyrus avait auditionné pour interpréter le rôle de la meilleure amie d’Hannah Montana .

13. Le clip de Wrecking Ball a été réalisé par le photographe controversé Terry Richardson

.

14. Miley Cyrus a été coach de The Voice USA sur les saison 11 et 13

.

15. Miley Cyrus est vegan

.

16. Elle a rencontré son compagnon, Liam Hemsworth, sur le tournage du film The Last Song en 2009.

17. Miley Cyrus a tourné dans le remake américain du film LOL.

18. La chanteuse a expliqué qu’elle ne ferait pas de tournée pour promouvoir son album Malibu

19. Elle se définit comme pansexuelle

.

20. Peu après sa célèbre performance au MTV Video Music Awards de 2013, le mot “twerk” a été ajouté au très sérieux Oxford Dictionnary.

21. Elvis Presley est la plus grosse source d’inspiration de l’artiste.

22. La marraine de Miley Cyrus n’est autre que la chanteuse Dolly Parton.

23. C’est pour cacher son malaise de devoir poser pour les photographes qu’elle s’est mise à tirer la langue en permanence

.

24. Elle possède sept chiens et deux cochons

.

25. Miley Cyrus a plus d’une trentaine de tatouages.