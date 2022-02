Mikl sur Virgin Radio : "Sortez-le de là !", Pierre Niney met un César au feu (VIDEO)

En promotion pour le film Goliath, Pierre Niney était de passage dans l'émission En Aparté de Canal+. Et justement, MIKL et son équipe sont revenus sur ce passage cette semaine ! "Depuis tout à l'heure j'ai envie de faire un truc d'enfant. Une bêtise, quoi, vraiment. Je crève d'envie de mettre ça dans le feu ! Est-ce qu'il va être noir ?", s'est interrogé l'acteur. "Non ! Mais pas du tout, on va s'arrêter là...Non parce qu'il faut qu'on le rende !", s'exclame ainsi Nathalie Levy.

Loin de se démonter, Pierre Niney renchérit : "Oui mais justement, je sens que ça va vous mettre un tout petit peu dans la merde et j'ai envie de voir... Je vous ai dit que c'était un truc de gosse !". En panique (mais non sans humour), la journaliste rétorque "Sortez-le de là s'il vous plaît, j'appelle la police !".

"Sortez-le de là !"

L'expérience prouve que l'objet n'a absolument pas noirci : "Vous voyez, il est chaud et il sent le brûlé, ce qui est étrange, parce que qu'est-ce que c'est cette matière ? J'ai jamais su alors que j'en ai un !"

Loin de perdre son sens de l'humour, l'acteur répondra "15 heures ? Bah c'est juste le temps de la cérémonie !" lorsque Nathalie Levy lui dévoilera le temps de fabrication d'un trophée.

Plus de peur que de mal donc... Pierre Niney sera à l'affiche de Goliath (en salle le 9 mars) et la cérémonie de César, elle, sera diffusée ce 25 février sur Canal+.