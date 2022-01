Mikl sur Virgin Radio : L'heure des pros, Pascal Praud quitte l'émission en plein direct

Si vous avez pour habitude de regarder CNews, alors vous savez que, depuis 2016, Pascal Praud présente L’heure des Pros - une biquotidienne diffusée du lundi au vendredi sur la chaîne. Or, jeudi 13 janvier, alors qu'il animait un débat intitulé "Jean-Michel Blanquer sous le feu des critiques", l'animateur a choisi de ne pas prendre part à la discussion : "Moi, je ne veux pas dire du mal des enseignants, parce que c'est un métier magnifique", a t-il d'abord lancé.

Voyant qu'il peinait à prendre la parole, l'animateur a déclaré non sans humour qu'il quittait le plateau : "Bon, je ne sers à rien. (...) Je m'en vais. Eh, sérieusement, ça fait cinquante fois que je dis que je m'en vais. Là, je m'en vais ! Je vous jure ! (...) Là, je m'en vais vraiment. Je vais aller voir Serge Nedjar (directeur général de la chaîne, ndlr), je vais lui dire. Je vais aller prendre un petit café et je reviens dans deux minutes, et uniquement pour voir comment ça se passe sans moi ! Je vais en régie, je vous laisse sans moi ! Comme je sers à rien !", s'est-il exclamé (sourire aux lèvres.

Pascal Praud rejoindra le plateau quelques minutes plus tard : "En fait, je reviens parce que comme je m'aperçois que c'est mieux sans moi, je me dis : 'ils vont s'apercevoir et ils vont me virer ! Parce que c'est mieux en fait ! Je tiens à mon poste, je me dis : 'en fait je suis fou' !"

Une séquence qui aura probablement marqué les téléspectateurs.