Mike Shinoda : Make It Up As I Go en live sur le plateau du Late Late Show... 

Mike Shinoda s'impose sur le plateau de James Corden le temps d'une performance explosive et de qualité sur son titre Make It Up As I Go en compagnie de la jeune K.Flay. Une collaboration étonnante et qui fonctionne plutôt bien. Le auteur-compositeur-interprète poursuit sa carrière solo et parcours les scènes pour défendre son album thérapeutique Post Traumatic qui fait référence à la mort tragique de Chester Bennington, ami et leader de Linkin Park.

Pour l'occasion, Mike Shinoda s'offre une scénographie urbaine qui accompagne son rap posé et donne du cachet à sa prestation. Les deux artistes se complètent à merveille et tentent d'atteindre les consciences en évoquant la solitude, le traumatisme que cela peut causer. Le live est percutant et mérite bien qu'on y jette un petit œil ! Let's go... !