Mike Horn, Madonna, Homer Simpson... Pourquoi ils font l'actualité ?

L'aventurier le plus célèbre du moment est entrain de traverser l'Océan Arctique avec le norvégien Børge Ousland. Seulement voilà, il semblerait que ces derniers étaient en difficulté depuis quelques jours. En effet, alors qu'ils y sont depuis 2 mois, ils ont dérivé à cause de la fonte des glaces. Désormais, son voilier “le Pangaea” l’attend dans le port qui est à quelques jours de marche sur la banquise. Heureusement pour lui, les conditions météo se sont améliorées et Mike et Børge ont donné de leurs nouvelles... positives !

Âmes sensibles, s'abstenir ! La reine de la Pop a récemment son secret pour rester jeune et en pleine forme. Il semblerait que Madonna boive de l'urine. Oui, oui, vous avez bien entendu. En plus de prendre des bains glacés à 3h du matin, la diva se fait une tasse d’urine de temps en temps mais ne précise pas si c’est la sienne… ou celle d'un animal. Un procédé assez dégoûtant qui demeure visiblement efficace puisque à 61 ans, la chanteuse est actuellement en pleine tournée mondiale.

Matt Groening, le créateur des Simpson en personne a annoncé qu’il y aurait un deuxième film sur la série. Le premier film était sorti en 2007, le 2ème devrait sortir en 2020. Ça serait une production Disney ! Un premier succès qui avait rapporté pas moins d'un demi milliard de dollars à travers le monde et qui pourrait bien battre tous les records en lançant un deuxième volet.