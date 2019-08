Mika : Son nouveau clip Tiny Love est disponible maintenant (VIDEO)

Attendu pour le 4 octobre prochain, My Name is Michael Holbrook s'annonce déjà comme un succès pour le chanteur. Et si l'album s'est déjà révélé au travers des titres Ice Cream et (maintenant) Tiny Love, on peut déjà se donner une idée du message qu'a souhaité renvoyer Mika avec ce nouveau projet. Plus souvent sur les plateaux de télévision que dans les studios, le juré de The Voice n'avait pas sorti d'album depuis 4 ans avec No Place in Heaven. "Je n’ai pas écrit pendant deux ans, j’étais bloqué. Je ne voulais plus chanter (…) Je devais retrouver cette envie, ce désir" s'est récemment confié l'interprète de Relax, Take It Easy.

Avec Tiny Love, Mika nous présente (de manière assez inattendue) une jolie ballade dont les sonorités épiques rappelleraient presque certaines chansons du groupe Queen. Dans ce clip où il se livre, le chanteur vit une histoire d'amour avec... un géant. Une originalité qui n'est pas surprenante lorsqu'on connaît l'univers de ce phénomène musicale. Alors, en attendant la sortie de l'opus complet, on se contente parfaitement de ce nouveau titre. A noter également que Mika sera en tournée à travers le monde entier dès la fin de l'année. Plusieurs dates sont prévues en France également.