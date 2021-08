Mika s'exprime publiquement sur les crises en Afghanistan et au Liban (PHOTO)

En octobre dernier, suite aux deux explosions survenues à Beyrouth en août 2020, Mika organisait un immense un concert caritatif virtuel intitulé I Love Beirut. L'occasion d'apporter un peu de baume au cœur des libanais mais surtout de récolter des fonds au profit de la Croix-Rouge et de Save The Children Liban. Un projet qui avait à l'époque regroupé des artistes comme Kylie Minogue, Laura Pausini, Salma Hayek, Fanny Ardant, Hiba Tawaji (qui avait participé à The Voice) ou encore Clara Luciani. Plus d'un million d'euros avait été récolté suite à cette initiative de le part du chanteur.

Désormais, c'est d'un autre fait d'actualité que Mika souhaite parler de manière publique. En effet, alors que les talibans viennent de prendre le pouvoir à Kaboul, l'interprète de Relax, Take It Easy a tenu à s'exprimer sur le sujet : "Les talibans aux portes de Kaboul, black out au Liban… Deux pays, berceaux de l’humanité, s’enfoncent un peu plus dans les ténèbres et l’obscurité" écrit-il avec émotion à propos de la guerre qui fait actuellement rage en Afghanistan ainsi que de la crise économique et politique qui entraîne peu à peu son pays natal dans un gouffre sans précédent.

Visiblement très attristé par la situation de ces deux "berceaux de l'humanité", comme il les nomme, Mika ajoute quelques mots de soutien à l'attention des habitants de ces nations : "Je me sens le frère de ces femmes, ces hommes, ces enfants martyrs. Ne les abandonnons pas" peut-on lire sur les réseaux sociaux du chanteur. Un témoignage de sympathie de la part de la star originaire du Proche-Orient qui avait permis, grâce à son concert au profit du Liban, de porter assistance à 15 000 personnes et de distribuer, entre autres, 16 800 repas chauds aux familles libanaises dans le besoin.