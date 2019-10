Mika : Relax (Take is Easy) est live depuis le sommet de la Tour Eiffel (VIDEO)

Avec son dernier opus, My Name is Michael Holbrook, Mika a renoué avec les charts mais aussi, avec la scène. Après quelques saisons passées dans l'un des mythiques fauteuils de The Voice, l'artiste a décidé de retourner en studio pour mieux se dévoiler - en ressortent des titres efficaces comme Ice Cream ou encore Dear Jealousy. Mais, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui ! Pour célébrer les 130 ans de la Tour Eiffel, Mika s'est offert une performance spectaculaire... au sommet de la Tour.

Retour dans le passé pour les nostalgiques ! Si vous faites partie de ceux qui se sont déchaînés sur l'album Life in Cartoon Motion, alors cette performance est faite pour vous : Mika a parfaitement interprété Relax (Take it Easy) dans un cadre idyllique... de quoi avoir franchement envie d'aller le voir sur scène !