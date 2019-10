Mika : Regardez le clip très énergique de Jealousy (VIDEO)

Il y a une semaine, Mika sortait son album My Name is Michael Holbrook ! Depuis, le jeune homme n'arrête pas une minute. Lorsqu'il n'est pas en tournée promotionnelle ou en plein enregistrement d'un show en Italie ou aux Etats-Unis, l'interprète de Relax, Take It Easy prend le temps de dévoiler un clip sensationnel. En effet, c'est le titre Jealousy a eu droit à son clip vidéo dans lequel on voit l'artiste seul au milieu d'une scène à peine éclairé de quelques projecteurs. Toujours aussi énergique, Mika n'hésite pas à danser et à se déhancher au son de ce titre entêtant qui aborde, en musique, le sujet très sensible de la jalousie. On y voit à peine le jeune homme vêtu d'un costume rose et caché dans l'ombre. Un titre qu'il devrait probablement interprété le 22 décembre prochain lors de son concert à l'AccorHotels Arena.