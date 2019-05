Mika provoque avec son nouveau son intitulé Ice Cream

Depuis 2015 et son album No Place in Heaven, Mika était plus souvent présent sur les plateaux de télévision que dans les studios. Désormais membre du jury de The Voice France, la star internationale vient tout juste de dévoiler son nouveau single Ice Cream. Déja visionnée plus de 25 000 fois sur YouTube, la vidéo lyrics s'annonce comme les prémices de son futur album My Name Is Michael Holbrook, à paraître en octobre prochain. Un son audacieux produit par Mark Crew (Bastille, Rag N Bone Man, ...)

et sur lequel on attendait pas vraiment un artiste comme Mika... On écoute !

Et c'est une belle surprise puisque l'artiste d'origine libanaise nous présente un titre plus que malicieux (c'est lui qui l'a écrit en quelques minutes l'été dernier alors qu'il faisait très chaud) dans lequel il ne mâche pas ses mots. "I want your ice cream, I want it lying in the sun, I want your ice cream, I want it melting on my tongue

" balance t-il sans vergogne. Une métaphore sexuelle assez évidente qui n'empêchera pas le titre de nous faire danser dès l'arrivée des beaux jours. Bien au contraire !