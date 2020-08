Mika : I Love Beirut, un concert caritatif diffusé en live

Le 19 septembre prochain, Mika donnera un show virtuel intitulé I Love Beirut. Touché par les évènements tragiques qui ont touché la capitale récemment, l'artiste originaire du Liban a choisi de chanter pour aider son pays : il donnera ainsi un concert d'ici quelques jours (et les places sont en vente depuis le 24 août). Sachez que le show sera à suivre sur Youtube (sur quatre fuseaux horaires différents). L'argent récolté sera directement reversé à deux associations, Lebanese Red Cross and Save the Children.

Et ce n'est pas tout ! L'artiste a ouvert une page GoFundMe pour tous ceux qui voudraient porter une pierre à l'édifice. Concernant le concert, il faudra s'attendre à "un show intime" avec "quelques surprises". Celui qui a écrit une lettre poignante à Beyrouth après la double explosion promet ainsi un concert qui devrait ravir ses fans, tout en faisant du bien.