Mika fait monter un fan sur scène, John Frusciante de retour dans les Red Hot Chili Peppers, les news musique de la semaine !

Avis à tous ceux qui auraient manqué les news musique les importantes de la semaine : au programme, Mika, les Red Hot Chili Peppers ou encore les Vieilles Charrues.

On commence donc avec Mika : actuellement en tournée, l'interprète de Grace Kelly a snobé un fan... avant de le faire monter sur scène ! Evidemment, la video a fait le tour de la toile - et elle est à revoir.

On poursuit avec les Red Hot Chili Peppers : la formation Californienne se separe de son guitariste mais retrouve John Frusciante - après dix ans passé loin du groupe. Une nouvelle qui devrait ravir les fans !

Aussi, les Vieilles Charrues ont annoncé les artistes qui seraient à l'affiche de l'édition 2020 (pour rappel, Céline Dion a déjà été annoncée). Ainsi, PNL, Angèle ou encore Lenny Kravitz et DJ Snake se retrouveront à Carhaix.

Pause culture ! Saviez-vous que Barbra Streisand en personne avait inspiré I Don't Want To Miss a Thing d'Aerosmith ? Non ? Eh bien maintenant, vous le saurez !

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news !