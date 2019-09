Mika explique pourquoi il doit quitter son siège dans The Voice

"On prend les mêmes et on recommence" : voilà une expression qui ne s'applique dorénavant plus à la production de The Voice. Pour cette neuvième saison du télé-crochet diffusé sur TF1, ce ne sont plus un ou deux membres du jury qui vont céder ou intégrer les fameux sièges pivotants mais bel et bien les quatre. Et alors que le public s'apprête à accueillir Pascal Obispo, Marc Lavoine, Lara Fabian et Amel Bent, ils devront également faire leurs adieux à Jenifer, Soprano, Julien Clerc et, bien évidemment, Mika. Un départ inattendu que l'interprète de Relax, Take It Easy, a récemment expliqué dans une interview.

Par rapport à ce départ anticipé, Mika a tenu à mettre les choses au clair : "C'est vrai que je m'y sentais bien. Mais je savais très bien que j'allais partir et l'équipe de "The Voice" aussi. Nous avions juste convenus ensemble que je ne dirais rien. Par respect pour cette émission que j'aime tellement, pour les gens élégants et intelligents qui la font, je les ai laissés annoncer les choses à leur manière"

. Actuellement en pleine tournée promotion de son nouvel album My Name is Michael Hollbrook, le chanteur explique cependant qu'allier son rôle de coach dans The Voice et la musique aurait été "impossible". A quelques semaines de débuter une tournée qui l’emmènera aux quatre coins du monde, l'artiste de 36 ans garde un très beau souvenir de ses six ans passés à découvrir de nouveaux talents et à les conseiller.