Mika : Ecoutez son nouveau titre Tomorrow (AUDIO)

Voilà une promotion bien huilée pour Mika ! Le 5 octobre prochain, le chanteur dévoilera enfin son nouvel album My Name is Michael Holbrook. Un cinquième opus inspiré des années 90 dans lequel il admet volontiers se livrer davantage que sur les précédents. Et après la sortie il y a quelques semaines de ses titres Ice Cream, Sanremo ou Dear Jealousy, le chanteur d'origine libanaise est de retour avec un nouveau titre entêtant et efficace. Une énième surprise pour les fans de l'artiste quelques semaines seulement avant l'arrivée officielle de l'album.

Avec Tomorrow, Mika nous présente un hit plus électro qu'habituellement ! Des sons qui se rapprochent des années 80 et un refrain qui prône la vie épicurienne. Dans Tomorrow, il ne faut pas se préoccuper du lendemain justement, mais plutôt profiter du moment présent. Un trait de caractère que l'on assimile volontiers à Mika, que l'on sait toujours souriant et plein d'humour. Actuellement en tournée dans le monde entier, l'interprète de Relax, Take It Easy passera par la France en décembre avec notamment un concert à l'AccorHotels Arena. A vos agendas !