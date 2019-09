Mika : Big Girl en live pour Seth Meyers (VIDEO)

Il est de retour ! Mika a délaissé son fauteuil de coach à The Voice pour mieux se consacrer à la sortie de son nouvel album. Et qui dit nouvel opus, dit promotion. Après être passé par le Lab Virgin Radio, l'artiste s'est envolé pour les Etats-Unis. Là-bas, il est passé par le plateau de Seth Meyers - l'occasion de rejouer Big Girl - un ancien morceau pop et acidulé dont le message est (encore et toujours) d'actualité.

Big Girl est à retrouver sur Life in cartoon Motion, tout premier album de Mika. Et à une époque où des artistes comme Louane ou Camila Cabello sont attaquées pour leur physique, il est toujours bon de rappeler que TOUTES les morphologies et TOUS les corps sont beaux. Merci Mika !