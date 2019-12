Mika : Après avoir snobé un jeune fan, il l'invite à monter sur scène avec lui (VIDEO)

Après avoir laissé vacant son siège de coach dans The Voice pour se concentrer sur son dernier album My Name is Michael Holbrook, Mika est actuellement en pleine tournée des plus grandes salles de France. Un joli parcours qui se terminera le 22 décembre à l'AccorHotels Arena de Paris. Et en attendant, le chanteur d'origine libanaise se produisait il y a quelques jours au Zénith Arena de Lille. C'est d'ailleurs à l'occasion de ce concert que ce dernier a souhaité faire monter un jeune fan sur scène pour l'accompagner sur un de ses titres. Et il y a une raison particulière à cet élan de générosité...

En effet, l'après-midi même de son concert, une femme "très gentille" a abordé Mika dans les rues de Roubaix pour lui dire que son fils de 11 ans l'adore. "Elle explique que toute la journée, il joue mes musiques au piano et qu'il a des billets pour ce soir. Je n'ai pas répondu" affirme t-il. Car malheureusement, avant ses concerts, le chanteur économise sa voix et ne parle pas. Pour "se faire pardonner" de son attitude, l'interprète de Relax, Take It Easy a donc invité ce jeune fan à le rejoindre sur scène... Un joli moment à voir d'urgence !