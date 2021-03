Mika annonce un nouvel album

Depuis quelques semaines, Mika s'est imposé dans les rues de Paris : entouré de nombreux artistes, l'interprète de Grace Kelly a imaginé un projet coloré et poétique pour redorer des couleurs à la capitale. En ces temps incertains et difficiles, un peu d'art ne peut que remonter le moral. Et en parlant de moral, une autre bonne nouvelle pourrait venir égayer les fans. Tenez-vous bien, Mika serait en pleine préparation de son prochain opus.

« Je suis en pleine élaboration d'un nouvel album ».

« Sur le plan créatif, cette année a été riche : les concerts de Beyrouth et de Versailles, ces affiches à Paris... Ma palette artistique a été extrêmement large. Et cela m'a donné envie d'explorer d'autres territoires », a ainsi confié l'artiste. « Je suis en pleine élaboration d'un nouvel album ». Ce nouvel opus succèdera à "My Name Is Michael Holbrook", opus publié il y a deux ans.

Patience, Mika et sa pop colorée seront bientôt de retour !