Mika annonce deux concerts à la Philharmonie de Paris !

Deux ans après son album My Name Is Michael Holbrook, porté par les singles Ice Cream et Dear Jealousy, Mika sera de retour sur scène à l'occasion de deux concerts exceptionnels. Après avoir levé près d'un million d'euros il y a quelques mois suite à la catastrophe survenue à Beyrouth, le chanteur d'origine libanaise a décidé d'organiser deux show à la Philharmonie de Paris le 23 & 24 octobre 2021. Une année pleine d'émotion pour l'ancien coach de The Voice qui devrait également retrouver son célèbre fauteuil le temps d'une émission qui célèbrera les 10 ans du télé-crochet. Visiblement très enthousiaste à l'idée d'une reprise de la vie suite à la crise sanitaire, Mika a tenu à dire quelques mots à ses fans lors de l'annonce de cet événement sur son compte Instagram : "Le retour du live pour tout le monde c'est pour bientôt j’espère et j’ai hâte de vivre avec vous ces 2 soirées uniques et exceptionnelles" a t-il précisé.

Ouverture de la billetterie le 17 mai (pour les abonnés) et le 2 juin pour tout le monde. Cliquez ICI et n'attendez pas ça risque de s'envoler très vite !