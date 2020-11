Midnight Sky, le remix de Miley Cyrus et de Stevie Nicks (Fletwood Mac) qu'il ne faut pas manquer

Patience, d'ici quelques semaines, Miley Cyrus nous offrira son prochain album. En attendant de dévoiler Plastic Hearts au monde entier, la popstar a choisi d'unir ses forces à celles de Stevie Nicks (qui, on le rappelle, oeuvre au sein de Fletwood Mac). Au programme, un mash-up entre Midnight Sky et Edge of Seventeen.

"Je lui ai envoyé la chanson et j'ai dit 'j'ai une mélodie alternative, si tu ne veux pas que je vous rende hommage à toi et à ta grandeur'", a ainsi expliqué Miley Cyrus avant d'ajouter que l'artiste l'avait inspirée. Midnight Sky (mais aussi sa reprise de Heart of Glass) le prouve(nt), Miley Cyrus s'est -pour ce prochain opus- inspirée d'icône punk rock telles Blondie ou encore Joan Jett. Il n'est donc absolument pas surprenant de la voir travailler avec Fletwood Mac - qui, avec Dreams, a fait un retour en force dans les charts.

Il faudra patienter encore un peu avant de pouvoir découvrir le prochain album de Miley Cyrus mais une chose est sûre, sa rencontre musicale avec Fletwood Mac nous annonce un opus prometteur.