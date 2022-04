Middle of the night, d'Elley Duhé, est à découvrir sur les ondes de Virgin Radio !

Elley Duhé est une auteure-compositrice-interprète américaine. Née à Mobile, en Alabama, elle a grandi sur la côte du golfe du Mexique, dans les petites villes de Vancleave, dans le Mississippi, et de Dauphin Island, en Alabama. Après que son père lui ait offert sa première guitare à l'âge de 14 ans, Elley a commencé sa carrière à 15 ans en chantant dans des cafés. Après avoir fait des concerts payants dans des bars, des restaurants et des fêtes privées, elle a obtenu suffisamment de visibilité pour être invitée à faire la première partie de spectacles nationaux et à rencontrer des auteurs-compositeurs à Nashville, Los Angeles et Austin, où, après avoir abandonné le lycée, elle a passé trois ans à perfectionner son art.

Quelques titres plus tard, tels que Millennium, Immortal, Fly ou Happy Now, la chanteuse a réussi à se faire un nom dans le milieu de la musique. Elle cumule d'ailleurs plusieurs millions de streams sur les plateformes en ligne. Aujourd'hui, c'est avec Middle of the Night qu'elle est de retour. Un titre qui a séduit nos programmateurs et que vous pourrez retrouver sur les ondes de Virgin Radio ! On vous laisse nous dire ce que vous en pensez.